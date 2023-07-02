Дальше – лучше: после шторма в понедельник облака над Эстонией рассеются

В ночь на вторник переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и южный, 5-11, порывами до 16, на островах и побережье 12-17, порывами до 25 м/с. К утру ветер немного уляжется. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, во второй половине дня грозы, дожди местами сильные. Ветер юго-западный, 7-13, порывами до 18 м/с. На островах и побережье порывы ветра до 15, до 20 или даже до 24 м/с. Температура воздуха 18-21, местами на побережье и во время дождя 15 градусов тепла.

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность. До полуночи по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы, к утру дожди закончатся. Ветер юго-западный, 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10-15, на побережье до 17 градусов тепла. Днем переменная облачность. К вечеру на острова придет новая зона осадков с грозой и пройдет дальше в материковую часть страны. Ветер южных направлений, 4-10, на побережье островов порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17–23 градуса тепла.