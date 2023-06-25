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Наслаждайтесь теплым воскресным вечером! В понедельник надо быть готовыми к грозе и граду

BNS
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Туман. Фото иллюстративное.
Туман. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

В ночь на понедельник в Эстонии ожидается ясная и малооблачная погода, переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ночью также туман. Ветер преимущественно северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 9..14, на побережье местами до 16 градусов тепла.

В понедельник днем в Эстонии ожидается переменная облачность, во многих регионах пройдет кратковременный дождь. Также возможна гроза, местами дождь с градом. Ветер преимущественно восточных направлений, 3-9 м/сек, при грозе порывистый. Температура воздуха днем 20..25, на побережье и во время дождя до 18 градусов тепла.

На Чудском озере в ночь на понедельник ветер северных направлений, 2-7 м/сек. Высота волны до 0,5 метра. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Видимость от хорошей до умеренной. Температура воздуха ночью 13..16 градусов тепла.

В понедельник днем в Причудье ветер восточных направлений, 3-8 м/сек. Высота волны 0,3-0,8 метра. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, дождь и град. Видимость от хорошей до умеренной. Температура воздуха днем 18..22 градусов тепла.

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