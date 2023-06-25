Наслаждайтесь теплым воскресным вечером! В понедельник надо быть готовыми к грозе и граду

В понедельник днем в Эстонии ожидается переменная облачность, во многих регионах пройдет кратковременный дождь. Также возможна гроза, местами дождь с градом. Ветер преимущественно восточных направлений, 3-9 м/сек, при грозе порывистый. Температура воздуха днем 20..25, на побережье и во время дождя до 18 градусов тепла.