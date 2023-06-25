Вс, 25.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Срочное предупреждение ⟩ Эстонию накроют грозы и ливни

prognoz.ee
Facebook Twitter
Comments
Грозовой дождь в Таллинне. Фото иллюстративное.
Грозовой дождь в Таллинне. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

По словам синоптика Агентства окружающей среды, утром в воскресенье, 25 июня, в Северной Эстонии пройдет дождь с грозой, который в течение дня распространится по всей Эстонии.

По словам синоптика, грозу и интенсивный дождь местами будут сопровождать также град и сильные порывы ветра.

По данным Агентства окружающей среды, из-за влияния низкого давления ливневые дожди и грозы могут ожидаться и на следующей неделе.

Как вести себя во время грозы?

Грозы обычно возникают быстро, поэтому важно четко понимать, что делать. Грозы часто сопровождаются опасностями: молниями, ливнями, сильным ветром, градом и даже смерчами. Поэтому Спасательный департамент подготовил рекомендации, как вести себя во время грозы.

Перед грозой

  • Установите дома систему молниезащиты.
  • Отключите от электросети бытовые приборы; отсоедините от телевизора антенный кабель.
  • Не приближайтесь к емкостям с водой.

Во время грозы

  • Не открывайте водопроводный кран – вода является хорошим проводником электричества.
  • Не разводите огонь в печи или в плите – заряженные частички дыма также действуют как молниеотвод.
  • Не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи металлических мачт и железных оград. Опасность поражения молнией в этих местах выше.
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх