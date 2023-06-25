Срочное предупреждение ⟩ Эстонию накроют грозы и ливни

По словам синоптика Агентства окружающей среды, утром в воскресенье, 25 июня, в Северной Эстонии пройдет дождь с грозой, который в течение дня распространится по всей Эстонии.
По словам синоптика, грозу и интенсивный дождь местами будут сопровождать также град и сильные порывы ветра.
По данным Агентства окружающей среды, из-за влияния низкого давления ливневые дожди и грозы могут ожидаться и на следующей неделе.
Как вести себя во время грозы?
Грозы обычно возникают быстро, поэтому важно четко понимать, что делать. Грозы часто сопровождаются опасностями: молниями, ливнями, сильным ветром, градом и даже смерчами. Поэтому Спасательный департамент подготовил рекомендации, как вести себя во время грозы.
Перед грозой
- Установите дома систему молниезащиты.
- Отключите от электросети бытовые приборы; отсоедините от телевизора антенный кабель.
- Не приближайтесь к емкостям с водой.
Во время грозы
- Не открывайте водопроводный кран – вода является хорошим проводником электричества.
- Не разводите огонь в печи или в плите – заряженные частички дыма также действуют как молниеотвод.
- Не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи металлических мачт и железных оград. Опасность поражения молнией в этих местах выше.