Завтра в Эстонию придут проливные дожди с грозами, возможен град

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг в Эстонии уплотнится облачность, рано утром к островам подойдет и распространится дальше на материк зона дождей, возможны грозы. На востоке страны малооблачая погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха ночью 13-19 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями, по многим регионам проливные дожди с грозами, возможен град. Вечером начиная с запада страны облачности и осадков станет меньше. Ветер южных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха днем 18-24, на востоке страны до полудня до 28 градусов тепла.