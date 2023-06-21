Завтра в Эстонию придут проливные дожди с грозами, возможен град

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг в Эстонии уплотнится облачность, рано утром к островам подойдет и распространится дальше на материк зона дождей, возможны грозы. На востоке страны малооблачая погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха ночью 13-19 градусов тепла.