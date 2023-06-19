В ближайшие дни жара чуточку спадет, прогремят грозы

В ночь на вторник ожидается ясная и малооблачая погода без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений 2-8 м/с. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений 1-7, на северном побережье преимущественно восточный 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 11-17, днем 26-31, на побережье местами около 20 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, после полуночи начиная с запада облачность уплотнится, на островах пройдут дожди, которые затем распространятся на материк, возможны грозы. Ветер до полуночи переменных направлений 1-7 м/с, после полуночи южный и юго-восточный 2-8 м/с. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди и грозы, во второй половине дня вероятность осадков ниже. Ветер начиная с островов сменит наравление на юго-западное и западное 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 21-26, на побережье местами и во время дождей около 17 градусов тепла.