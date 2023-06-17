Синоптики: завтра жара не отступит, но местами пройдут дожди

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье на западе и на юге страны облачно с прояснениями, по остальным регионам ожидается малооблачная погода и переменная облачность. Близ Рижского залива местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер восточных направлений, 3-9, на побережье порывами 12, на северном побережье до 14 м/с. Температура воздуха ночью 14-18 градусов тепла.