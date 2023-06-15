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Предупреждение: завтра жара в Эстонии превысит 30 градусов

prognoz.ee
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Пярнуский пляж.
Пярнуский пляж. Фото: Urmas Luik

Агентство окружающей среды предупреждает, что в ближайшие дни температура воздуха в Эстонии поднимется выше 30 градусов.

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, сегодня в некоторых местах на материковой части страны темпера воздуха составит 27-28 градусов. Завтра и послезавтра ожидается до 31 градуса тепла.

В ближайшие дни потеплеет до 30 градусов.
В ближайшие дни потеплеет до 30 градусов. Фото: Keskkonnaagentuur

В это же время в лесах Эстонии крайне высокая пожароопасность. Поэтому Спасательный департамент объявил о начале пожароопасного периода, во время которого запрещено разводить костры, делать гриль, а также курить на природе. Подробнее об этом читайте здесь.

Пожароопасность в Эстонии.
Пожароопасность в Эстонии. Фото: Keskkonnaagentuur

Небольшой спад жары ожидается в воскресенье, так как, согласно прогнозу, в некоторых местах пройдет дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 22-26 градусов.

Простые советы, которые позволят пережить жару

  • Носите светлую одежду, потому что она лучше отражает солнечные лучи.
  • Одевайтесь легко, но покрывайте голову.
  • Пейте много жидкости, желательно воды, и запаситесь ею, чтобы освежиться.
  • Если это возможно, время от времени охлаждайтесь в воде.
  • Окна в автомобиле должны быть открыты.
  • Во время жары аппетит обычно снижается, но все-таки не забывайте есть.
  • Пожилым и больным людям, особенно страдающим повышенным давлением и проблемами с сердцем, следует избегать чрезмерных физических нагрузок и длительного пребывания на солнце.

Источник: Агентство окружающей среды

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