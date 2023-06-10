До 30 градусов! Стало известно, когда в Эстонию придет настоящая жара

Если в эти выходные можно ожидать ночных холодов, в середине следующей недели июнь, который до сих пор был относительно прохладным и ветреным, станет по-настоящему жарким.
Синоптик Агентства по охране окружающей среды Кайро Кийтсак сообщил в соцсетях, что в эти выходные во многих частях Эстонии возможны ночные заморозки. Однако после этого ночные холода полностью отступят, и с каждым днем погода будет становиться все теплее.
«С середины недели станет даже жарко, вторая половина недели будет жаркой», - сказал он. Температура достигнет 31 градуса. «Погода преимущественно сухая. На природе возрастет опасность пожаров, усилится засуха», - предупредил Кийтсак.
Согласно недельному прогнозу Агентства по охране окружающей среды, температура воздуха в понедельник уже составит 19-24 градуса, затем во вторник обещают до 26 градусов, а в среду столбик термометра поднимется еще на один градус.
В четверг над нами в области высокого давления ненадолго сформируется новый центр. Погода по-прежнему будет оставаться сухой и спокойной. Температура воздуха ночью 8-14°С, днем 25-29°С, на побережье прохладнее.
В пятницу область высокого давления будет медленно терять позиции. Облаков небольшая облачность, днем переменная облачность. Погода без осадков. Температура воздуха ночью 9-16, днем 25-30°С.