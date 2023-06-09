Дождались! В Эстонии резко потеплеет

В ночь на субботу ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 2-8 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла, на почве местами упадет до нуля, на побережье до 12 градусов тепла. Днем ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный и восточный, 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14-20 градусов тепла.