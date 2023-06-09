Дождались! В Эстонии резко потеплеет

По данным Cлужбы погоды Эстонии, в ближайшие дни максимальная температура воздуха поднимется до 24 градусов тепла.
В ночь на субботу ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 2-8 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла, на почве местами упадет до нуля, на побережье до 12 градусов тепла. Днем ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный и восточный, 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14-20 градусов тепла.
В ночь на воскресенье ясная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла, на почве местами упадет до 1 градуса мороза, на побережье до 12 градусов тепла. Днем солнечно. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 17-21, на побережье местами 14 градусов тепла.
В ночь на понедельник ясная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-5 м/с. Температура воздуха 4-8, на побережье местами 13 градусов тепла. Днем солнечно. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 19-24, на побережье местами 15 градусов тепла.