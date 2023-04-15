Сб, 15.04.2023
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Не забудьте зонт: воскресенье будет дождливым

BNS
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Дождь. Иллюстративное фото.
Дождь. Иллюстративное фото. Фото: Eero Vabamägi

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла.

Днем до полудня переменная облачность, после полудня, начиная с юго-востока страны, облачность уплотнится, слабые дожди распространятся над материком, к вечеру достигнув Центральной Эстонии и Рижского залива. Ветер восточных направлений, 3-8, порывами до 11 м/с. Температура воздуха днем 7-12, на открытом ветру побережье и во время дождей 5 градусов тепла.

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