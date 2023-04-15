Не забудьте зонт: воскресенье будет дождливым

Днем до полудня переменная облачность, после полудня, начиная с юго-востока страны, облачность уплотнится, слабые дожди распространятся над материком, к вечеру достигнув Центральной Эстонии и Рижского залива. Ветер восточных направлений, 3-8, порывами до 11 м/с. Температура воздуха днем 7-12, на открытом ветру побережье и во время дождей 5 градусов тепла.