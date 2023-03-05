Минусовая температура и снег: весенней погоды в ближайшие дни ждать не приходится

В ночь на вторник ожидается переменная облачность. По многим регионам легкий снег. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8 м/с. Днем ожидается переменная облачность, легкий снег, вечером на островах осадки усилятся. Ветер переменных направлений, 1-7, вечером на западных островах юго-восточный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 6-12, местами 15 градусов мороза, на побережье островов до 3 градусов мороза, днем от нуля до 4 градусов мороза.

В ночь на среду облачность уплотнится. Снегопады распространятся по стране, по многим регионам метели. Ветер юго-восточный и восточный, 5-12, порывами 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 22 м/с, утром немного ослабеет и на островах сменит направление на южное и юго-западное. Днем облачно с отдельными прояснениями. Временами пройдут снегопады, местами метели. Ветер южный и юго-западный, 5-10, порывами до 15, на побережье 8-13, порывами до 20 м/с, вечером на островах северный и северо-западный, 8-13, порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-8, на востоке страны до полуночи 11 градусов мороза, днем от нуля до 2 градусов мороза.