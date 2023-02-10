В субботу погоду в Эстонии омрачит сильные ветер

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу до полуночи ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Около полуночи, начиная с островов, облачность уплотнится, после полуночи по всей стране пойдет снег и мокрый снег. К утру на западе страны осадки перейдут в дожди, вероятен гололед. Местами метель.