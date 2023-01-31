В среду в Эстонии мокрый снег и дожди

В ночь на среду в Эстонии ожидается переменная облачность, после полуночи будет облачнее, снег и мокрый снег к утру распространятся с островов Западной Эстонии к востоку. Ветер юго-восточный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. На дорогах гололедица!