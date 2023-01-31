В ночь на среду в Эстонии ожидается переменная облачность, после полуночи будет облачнее, снег и мокрый снег к утру распространятся с островов Западной Эстонии к востоку. Ветер юго-восточный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. На дорогах гололедица!
В среду в Эстонии мокрый снег и дожди
В среду в Эстонии мокрый снег и дожди
Днем ожидается облачная погода, снег, на западе страны местами мокрый снег и дожди. Опасность гололедицы. Ветер юго-восточный и восточный 3-8, на побережье порывами до 11 м/с, к вечеру в Западной Эстонии переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-5 градусов мороза, на островах от -1 до 1 градуса тепла, днем от -2 до 2 градусов тепла.
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