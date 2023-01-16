Служба погоды Эстонии: до конца недели холода не ожидаются

В ночь на среду облачно. Пройдут мокрый снег и дождь, в материковой части страны также снег. Утром, начиная с юго-запада страны, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер юго-восточный, 3-9, порывами до 12, на островах до 15 м/с, к утру уляжется, подует ветер южных направлений. Температура воздуха 0-3 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями.

Местами слабые дожди и мокрый снег, в первой половине дня также снегопады. Вечером на юго-восток страны придет новая волна осадков. Ветер преимущественно южных направлений, во второй половине дня восточных, 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.

В ночь на четверг облачно. Зона снегопадов и мокрого снега распространится по всей материковой части страны, местами также пройдут дожди. Ветер восточных направлений, 4-9, на побережье порывами до 13 м/с, после полуночи на островах и западном побережье северный и северо-западный, в материковой части страны также южный, поднимется до 5-11, порывами до 16 м/с, утром начиная с островов западный.

Температура воздуха 0-3 градуса тепла, к утру на востоке страны поднимется до 5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. На западе страны по многим регионам снегопады и мокрый снег, на востоке страны мокрый снег и дожди, во второй половине дня начиная с запада вероятность осадков сократится. Ветер на востоке страны южный и юго-западный, на западе страны западный и северо-западный, 5-11, порывами до 16 м/с. Во второй половине дня ветер по всей стране юго-западный и западный, 5-12, порывами до 16, на северном побережье до 18 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. По регионам слабые дожди и мокрый снег. До полуночи ветер юго-западный и западный, после полуночи преимущественно южный и юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса мороза, на побережье до 2 градусов тепла. На дорогах высокая вероятность гололедицы. Днем облачно с прояснениями.