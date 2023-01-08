Срочное предупреждение ⟩ Метель и ледяной дождь: на дорогах может быть опасно

По прогнозу синоптиков, сегодня будет облачная с прояснениями погода. Идущие с запада осадки в течение дня распространятся по Эстонии. Во многих местах снег и поземная метель. На островах и побережьях Западной Эстонии также будет мокрый снег с дождем, возможен ледяной дождь. Температура воздуха и дорог будет медленно расти, но останется в минусе.