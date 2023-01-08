Хотя рано утром в воскресенье, 8 января, основные дороги были чистыми и по ним можно было легко проехать, днем ожидается метель и условия движения изменятся. Придется также считаться с мокрым снегом, дождем и ледяным дождем.
Срочное предупреждение ⟩ Метель и ледяной дождь: на дорогах может быть опасно
Метель и ледяной дождь: на дорогах может быть опасно
По прогнозу синоптиков, сегодня будет облачная с прояснениями погода. Идущие с запада осадки в течение дня распространятся по Эстонии. Во многих местах снег и поземная метель. На островах и побережьях Западной Эстонии также будет мокрый снег с дождем, возможен ледяной дождь. Температура воздуха и дорог будет медленно расти, но останется в минусе.
Департамент транспорта советует автомобилистам избегать обгонов и быть особенно осторожными в случае переменчивых погодных условий, поскольку дорожные условия могут существенно различаться даже на небольшой дистанции. Стоит помнить, что шипованная и ламельная резина не добавляют безопасности при езде зимой на подходящей для лета скорости.