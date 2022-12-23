В ближайшие два дня все растаявшее снова замерзнет

Во второй половине дня местами идут дожди, температура воздуха везде плюсовая. Поздно вечером, начиная с запада страны, температура воздуха упадет до минусовой и мокрые поверхности дорог замерзнут.

Вечером по многим регионам пройдут дожди и мокрый снег, на западе и северо-западе страны снегопады, местами туманы. На островах и западном побережье ветер порывами до 15-20 м/с. Поздно вечером осадки прекратятся, температура воздуха начиная с запад страны быстро упадет. К утру ожидается 3-9 градусов мороза, на побережье возможна температура воздуха немного выше нуля. Влажные и мокрые дороги замерзнут и станут очень скользкими.