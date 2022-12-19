Срочное предупреждение ⟩ Лучше сидеть дома: на Таллинн обрушится ледяной дождь

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, партнерам города дано указание находиться в состоянии повышенной готовности к борьбе с гололедом в условиях ледяного дождя, в особенности в наиболее опасных местах, таких как подъемы и лестницы.

«На наиболее активно используемых 286 городских остановках общественного транспорта установлены контейнеры с крошкой, чтобы при необходимости люди могли использовать ее для борьбы с гололедом на месте. В случае ледяного дождя партнеры города установят в местах, представляющих наибольшую опасность, дополнительные мешки с гранитной крошкой, районные управы также распределят их среди квартирных товариществ, - сказал Сульг. – Просим всех участников движения быть предельно осторожными, потому что движение по проезжей части и тротуарам в условиях ледяного дождя становится сложным и опасным. Рекомендуем горожанам завтра хорошо продумать свои поездки и по возможности ограничить их».

Ледяной дождь ночью и на следующий день должен смениться плюсовой температурой воздуха, поэтому влияние ледяного дождя на ситуацию на дорогах скорее всего будет непродолжительным.

Вместе с тем Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку многих тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен осуществлять и противогололедную обработку тротуаров.

Для борьбы с гололедом следует использовать гранитную крошку диаметром 2–6 мм. Использование золы, песка или хлоридов не допускается. Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ.