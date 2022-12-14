Четверг в Эстонии обещает быть морозным

В ночь на четверг в Эстонии рассеется облачность. До полуночи по многим регионам снегопады, после полуночи осадки постепенно станут реже. Ветер юго-западный и южный 5-10, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза. После полуночи похолодает, утром вдали от побережья 7-13 градусов мороза.