В ночь на четверг в Эстонии рассеется облачность. До полуночи по многим регионам снегопады, после полуночи осадки постепенно станут реже. Ветер юго-западный и южный 5-10, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза. После полуночи похолодает, утром вдали от побережья 7-13 градусов мороза.
Четверг в Эстонии обещает быть морозным
Четверг в Эстонии обещает быть морозным
Днем переменная облачность. В материковой части страны погода без существенных осадков, на островах снегопады, на материке также мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха на западе страны 1-6, на востоке 7-13 градусов мороза.