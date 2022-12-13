В среду в Эстонии продолжатся снегопады

В ночь на среду в Эстонии будет облачно с прояснениями, по многим регионам слабые снегопады. Ветер юго-западный, на островах западный и северо-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье 3-7, вдали от побережья 8-13 градусов мороза.