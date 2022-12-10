Снегопад и гололед: синоптики объявили предупреждение первой степени

Условия на дорогах плохие из-за высокого риска гололедицы и временами ограниченной видимости. На предстоящей неделе ситуация не улучшится, потому уже в ночь на понедельник поднимется северо-восточный ветер, а днем порывы ветра будут достигать 20 м/с. На побережье погода будет штормовой, порывы ветра будут достигать 25 м/с. Плотный снегопад и метели распространятся по всей стране, ожидается, что выпадет 10, а местами до 20 см снега. Условия на дорогах станут очень плохими.