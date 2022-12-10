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Снегопад и гололед: синоптики объявили предупреждение первой степени

BNS
Снегопад и гололед: синоптики объявили предупреждение первой степени
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Снегопад в Таллинне.
Снегопад в Таллинне. Фото: Mihkel Maripuu

В первой половине дня в субботу служба погоды дала по крупным островам, уездам Харью и Ляэне предупреждение о гололедице первой степени, условия на дорогах также осложняют интенсивные снегопады и мокрый снег.

Условия на дорогах плохие из-за высокого риска гололедицы и временами ограниченной видимости. На предстоящей неделе ситуация не улучшится, потому уже в ночь на понедельник поднимется северо-восточный ветер, а днем порывы ветра будут достигать 20 м/с. На побережье погода будет штормовой, порывы ветра будут достигать 25 м/с. Плотный снегопад и метели распространятся по всей стране, ожидается, что выпадет 10, а местами до 20 см снега. Условия на дорогах станут очень плохими.

Синоптики передадут уточненное предупреждение в воскресенье.

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