В первой половине дня в субботу служба погоды дала по крупным островам, уездам Харью и Ляэне предупреждение о гололедице первой степени, условия на дорогах также осложняют интенсивные снегопады и мокрый снег.
Снегопад и гололед: синоптики объявили предупреждение первой степени
Снегопад и гололед: синоптики объявили предупреждение первой степени
Условия на дорогах плохие из-за высокого риска гололедицы и временами ограниченной видимости. На предстоящей неделе ситуация не улучшится, потому уже в ночь на понедельник поднимется северо-восточный ветер, а днем порывы ветра будут достигать 20 м/с. На побережье погода будет штормовой, порывы ветра будут достигать 25 м/с. Плотный снегопад и метели распространятся по всей стране, ожидается, что выпадет 10, а местами до 20 см снега. Условия на дорогах станут очень плохими.
Синоптики передадут уточненное предупреждение в воскресенье.