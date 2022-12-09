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Готовимся! На Эстонию обрушится снежный шторм

prognoz.ee
Готовимся! На Эстонию обрушится снежный шторм
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Снежный шторм в Таллинне.
Снежный шторм в Таллинне. Фото: Sander Ilvest

В понедельник ветер усилится до штормового, ожидаются сильные снегопады и метели, прогнозирует Агентство по охране окружающей среды.

Согласно прогнозу, в ночь на понедельник будет преимущественно облачно. К утру с юго-восточной части континента на Эстонию обрушится снегопад и метель. Ветер северо-восточный 7-11, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывы до 21 м/с. Температура воздуха -3..-9°С.

В понедельник днем облачная погода сохранится. Будет идти снег и будет мести, во многих местах сильные осадки. Ветер северо-восточный 8-13, порывами 18, на островах и побережье 13-18, порывами до 25 м/с. Температура воздуха -2..-7°С.

В ночь на вторник также будут снегопад и метель. Осадки местами сильные. Ветер северо-восточный 7-12, порывами 16, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с, к утру ветер ослабнет. Температура воздуха -3..-8°С.

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