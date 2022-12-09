Готовимся! На Эстонию обрушится снежный шторм

Согласно прогнозу, в ночь на понедельник будет преимущественно облачно. К утру с юго-восточной части континента на Эстонию обрушится снегопад и метель. Ветер северо-восточный 7-11, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывы до 21 м/с. Температура воздуха -3..-9°С.

В понедельник днем облачная погода сохранится. Будет идти снег и будет мести, во многих местах сильные осадки. Ветер северо-восточный 8-13, порывами 18, на островах и побережье 13-18, порывами до 25 м/с. Температура воздуха -2..-7°С.