В ночь на субботу ожидается минус 12-18 градусов мороза. В пятницу днем температура будет около 10 градусов, говорит синоптик Тайми Пальяк.
На Эстонию надвигаются морозы: уже в пятницу резко упадет температура
В последующие дни в Эстонию с востока с края зоны высокого давления прибудет холод, который будет достаточно сильным. В пятницу в Юго-Восточной Эстонии небо прояснится, а температура воздуха может опуститься почти до 10 градусов ниже нуля.
Обширные холода придут в пятницу и в ночь на субботу, когда температура опустится до минус 12-18 градусов. Если в пятницу днем будет около 10 градусов мороза, в субботу – минус 5-10 градусов.
В воскресенье немного усилится влажность и пойдет снег. Количество осадков будет невелико, но они смягчат температуры. На юге Эстонии до минус трех-четырех градусов. Также последний прогноз не обещает усиления ветра, это позволит лучше переносить холода.
Забегая вперед, можно сказать, что декабрь скорее будет зимним, местами с оттепелями. Согласно нынешним прогнозам, к следующему вторнику температура должна подняться до нуля и выше. Но в среду температура воздуха снова начнет падать. Тогда картинка осадков обещает еще и более мощные снегопады. Рождественский месяц будет преимущественно минусовым и снежным.