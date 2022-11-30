На Эстонию надвигаются морозы: уже в пятницу резко упадет температура

В последующие дни в Эстонию с востока с края зоны высокого давления прибудет холод, который будет достаточно сильным. В пятницу в Юго-Восточной Эстонии небо прояснится, а температура воздуха может опуститься почти до 10 градусов ниже нуля.

Обширные холода придут в пятницу и в ночь на субботу, когда температура опустится до минус 12-18 градусов. Если в пятницу днем будет около 10 градусов мороза, в субботу – минус 5-10 градусов.

В воскресенье немного усилится влажность и пойдет снег. Количество осадков будет невелико, но они смягчат температуры. На юге Эстонии до минус трех-четырех градусов. Также последний прогноз не обещает усиления ветра, это позволит лучше переносить холода.