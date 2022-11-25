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В субботу ожидается ветреная погода и снегопад

BNS
В субботу ожидается ветреная погода и снегопад
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Снег осенью. Снимок иллюстративный.
Снег осенью. Снимок иллюстративный. Фото: Volodymyr Burdiak/Shutterstock

В ночь на субботу будет облачно. По многим регионам снегопады, на побережье островов также мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный, 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов мороза, на островах от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Днем облачно. Пройдет снег. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов мороза, на островах от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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