В субботу ожидается ветреная погода и снегопад

В ночь на субботу будет облачно. По многим регионам снегопады, на побережье островов также мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный, 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов мороза, на островах от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.