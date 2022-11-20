Зима пришла: в ночь на понедельник ожидается до 12 градусов мороза

В ночь на понедельник до полуночи малооблачная погода и переменная облачность. Преимущественно на островах местами легкие снегопады. После полуночи облачность уплотнится. Утром с юга на север распространится зона снегопадов, местами метели. Ветер юго-восточный и южный, 5-12, на побережье порывами до 14, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 6-12 градусов мороза, на островах 0-5 градусов мороза.