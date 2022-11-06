Промозглый ноябрь продолжается: понедельник будет дождливым

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность, по многим регионам дожди, вероятность осадков выше всего в Западой и Северной Эстонии. Ветер юго-западный и южный, 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 2-8, на островах и западном побережье до 10 градусов тепла.