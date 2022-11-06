По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность, по многим регионам дожди, вероятность осадков выше всего в Западой и Северной Эстонии. Ветер юго-западный и южный, 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 2-8, на островах и западном побережье до 10 градусов тепла.
Промозглый ноябрь продолжается: понедельник будет дождливым
Промозглый ноябрь продолжается: понедельник будет дождливым
Днем ожидается переменная облачность, до полудня в Северной Эстонии местами дожди, к вечеру к островам подойдет с моря новая полоса осадков, которая затем распространится на континентальную часть страны. Ветер юго-западный и южный, 6-13, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.