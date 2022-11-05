Прогноз погоды в Эстонии на воскресенье

Утром на островах осадков станет меньше, облачность разрядится. Ветер юго-восточный и южный, 5-11 м/с, на побережье порывами до 17 м/с, начиная с островов ветер сменит направление на юго-западное и немного ослабеет. Температура воздуха ночью от -1 до +4, на островах и западном побережье до 8 градусов тепла.

Днем на западе страны ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, на востоке облачная с прояснениями погода, до полудня дожди, на северо-востоке страны вероятен мокрый снег, после полудня осадки менее вероятны. Ветер юго-западный и южный, 3-9 м/с, на побережье порывами до 14 м/с, вечером на островах до 17 м/с. Температура воздуха днем 4-9, на островах до 11 градусов тепла.