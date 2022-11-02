По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода. На западе страны пройдут дожди, на востоке кратковременные дожди по отдельным регионам. Местами туманы. В материковой части страны ветер юго-восточный и восточный, на островах южных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла.
Завтра ожидаются дожди и туман
Завтра ожидаются дожди и туман
Днем преимущественно облачно. По регионам кратковременные дожди и туманы. Ветер в материковой части страны юго-восточный, на островах южных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 6-11 градусов тепла.
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