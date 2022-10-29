В воскресенье погода снова будет лучше

По данным Агентства окружающей среды, погода будет облачной ночью и с прояснениями в воскресенье. До полночи переменно дожди. В начале ночи будут дують западные и северо-западные ветры. После полуночи ветер перейдет на северо-западное направление и будет дуть со скоростью 7-12 м/с, порывами до 15 м/с, на побережье до 20 м/с. На побережье Вирумаа порывы ветра достигнут 23 м/с. Утром теплый воздух опустится и остается в пределах 3-6 градусов, на побережье до 9 градусов.

На Чудском озере ветер западный и северо-западный 7-11 м/с, с порывами до 15 м/с. После полуночи ветер северо-западный усилится до 8-12 м/с с порывами до 18 м/с. Высота волн от 0,7 до полутора метров, после полуночи 1-2 метра. Ливни до полуночи. Видимость от умеренной до хорошей. 6-7 градусов тепла.

В воскресенье погода будет в основном без осадков с небольшой и кратковременной облачностью. Ветер северо-западный, 5-11 баллов, порывы 15, на северо-востоке Эстонии до 18 м/с. Во второй половине дня ветер с запада ослабевает. Температура 4-9 градусов.