Пт, 28.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Суббота в Эстонии обещает быть дождливой

prognoz.ee
Суббота в Эстонии обещает быть дождливой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Дождливая погода. Фото иллюстративное.
Дождливая погода. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

В ночь на субботу в Эстонии будет облачно. Во многих местах дождь. Кое-где образуется туман. Ветер преимущественно юго-западный 4-9, на островах и побережье порывы 13 м/с, утром на островах ветер усилится. Температура воздуха 9..12°C.

Днем будет облачно. Дожди распространятся с запада на восток. Во второй половине дня, начиная с островов, осадки прекратятся, и облачность постепенно рассеется. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывами 15, на островах и побережье 8-14, порывами до 20 м/с, вечером, начиная с островов, ветер перейдет к северо-западному. Температура воздуха 11..14°C.

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх