Суббота в Эстонии обещает быть дождливой

Днем будет облачно. Дожди распространятся с запада на восток. Во второй половине дня, начиная с островов, осадки прекратятся, и облачность постепенно рассеется. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывами 15, на островах и побережье 8-14, порывами до 20 м/с, вечером, начиная с островов, ветер перейдет к северо-западному. Температура воздуха 11..14°C.