Видео ⟩ «Что-то зеленое упало с неба». Запечатлен яркий объект в ночном небе Риги

Модератор прогноза погоды Бергштейнс пользователю Twitter ответил, что это болид, очень яркий метеор& «Возможно, это может быть связано с метеорным потоком Ориониды, который достиг максимума 21-22 октября».

Видео:

Kaut kas zaļš šovakar no debesīm nokrita?



Kas tas varētu būt? @MeteoLatvia pic.twitter.com/kHBSRZmvAD — Dzintars Rudzītis (@Dziraa) October 21, 2022

Что-то зеленое сегодня с неба упало? Что это могло бы быть?

Кроме того, другой пользователь поделился изображением, сделанным в прошлом году. В нем виден такой же природный феномен.

Šitādu pagājušajā rudenī sanāca noķert pic.twitter.com/d9QTvmHcAA — Dzintars Lapiņš (@dzintarslapins) October 22, 2022

Вот это удалось поймать прошлой осенью.