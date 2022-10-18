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В ночь на среду в Эстонии возможен мокрый снег

prognoz.ee
В ночь на среду в Эстонии возможен мокрый снег
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Фото: Marko Saarm

В ночь на среду, 19 октября, будет облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможен и мокрый снег.

К утру на западе Эстонии облака поредеют, и вероятность осадков уменьшится. Ветер перейдет к северо-западному, северному и усилится 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..+5, на побережье до 8°C.

Днем ветер перейдет к северо-западному, северному и усилится 5-10, порывы до 14 м/с. Высота волны 0,8-1,4 м. Во многих местах кратковременный дождь, местами возможен и мокрый снег. Видимость умеренная или плохая. Температура воздуха 3..5°C.

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