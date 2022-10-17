Завтра ветер стихнет, но пройдут дожди

В ночь на вторник, 17 октября, облачность уплотнится. Дожди, которые начнутся в полночь на островах, быстро распространятся через материк на восток. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывы до 15, после полуночи ветер станет переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 11°C.