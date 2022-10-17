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Завтра ветер стихнет, но пройдут дожди

prognoz.ee
Завтра ветер стихнет, но пройдут дожди
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Дождь в Таллинне.
Дождь в Таллинне. Фото: Raul Mee

Если сегодня почти по всей Эстонии до сих пор остается актуальным штормовое предупреждение и ветер порывами достигает 20 м/с, к завтрашнему дню ветер стихнет, но облачность уплотнится и местами пройдут дожди. 

В ночь на вторник, 17 октября, облачность уплотнится. Дожди, которые начнутся в полночь на островах, быстро распространятся через материк на восток. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывы до 15, после полуночи ветер станет переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 11°C.

Днем будет облачная с отдельными прояснениями и кратковременными дождями погода. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

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