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В воскресенье дождевые тучи переместятся с островов на материк

rus.postimees.ee
В воскресенье дождевые тучи переместятся с островов на материк
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Шторм на море.
Шторм на море. Фото: Eero Vabamägi

В воскресенье на острова обрушатся сильные дожди, которые переместятся на материк, а ветер усилится и к вечеру устроит на море шторм.

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, а после полуночи усилится на островах. Ветер южный, силой 3-9 м/с, на побережье порывы до 13 м/с. Температура 6-12 градусов.

На Чудском озере дует южный и юго-восточный ветер силой 4-8 м/с, с порывами до 12 м/с. Высота волн 0,6-1,2 метра. Время от времени будет идти дождь. Видимость от умеренной до хорошей. Температура 7-9 градусов.

В воскресенье погода будет облачной с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди, вечером на островах есть угроза гроз. Ветер южный и юго-западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с. На побережье скорость ветра достигнет 7-12 м/с, с порывами до 15 м/с, на островах до 18 м/с. Температура 11-15 градусов.

Ветер южный и юго-западный силой 6-10 м/с, на Чудском озере порывы до 14 м/с. Высота волн 0,7-1,3 метра. Время от времени будет дождь. Видимость от умеренной до хорошей. Тепло, температура 11-13 градусов.

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