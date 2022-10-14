Суббота в Эстонии будет дождливой и ветреной

В ночь на субботу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер южных направлений 3-9, в начале ночи на побережье южный, юго-западный ветер 6-10, порывами до 15 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 5..11°C.