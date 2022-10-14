В ночь на субботу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер южных направлений 3-9, в начале ночи на побережье южный, юго-западный ветер 6-10, порывами до 15 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 5..11°C.
Суббота в Эстонии будет дождливой и ветреной
Суббота в Эстонии будет дождливой и ветреной
Днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Ветер южный, юго-восточный 5-11, на островах и западном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 10..14°C.