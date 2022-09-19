Синоптики: во вторник дождей не избежать

В ночь на вторник, 20 сентября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный, на побережье также северный 3-9, на побережье порывами до 16 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 4...9, на побережье до 12°C.