В ночь на вторник, 20 сентября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный, на побережье также северный 3-9, на побережье порывами до 16 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха 4...9, на побережье до 12°C.
Синоптики: во вторник дождей не избежать
Синоптики: во вторник дождей не избежать
Днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 10...14°C.
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