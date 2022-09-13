В ночь на среду в основном облачно. Зона дождей распространится с запада Эстонии через материковую часть в восточном направлении. Ветер юго-восточный, южный 6-12, на островах и побережье 10-15, порывы 21 м/с. Температура воздуха 8..13°C.
Среда будет ветреной, временами дожди
Среда будет ветреной, временами дожди
Днем облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-восточный, по западу Эстонии развернется к юго-западному направлению 6-12, порывами до 15, на побережье до 20 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 13..17°C.