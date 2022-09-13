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Среда будет ветреной, временами дожди

prognoz.ee
Среда будет ветреной, временами дожди
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Дождливая погода в Пярну.
Дождливая погода в Пярну. Фото: Mailiis Ollino

В ночь на среду в основном облачно. Зона дождей распространится с запада Эстонии через материковую часть в восточном направлении. Ветер юго-восточный, южный 6-12, на островах и побережье 10-15, порывы 21 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-восточный, по западу Эстонии развернется к юго-западному направлению 6-12, порывами до 15, на побережье до 20 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 13..17°C.

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