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Вторник в Эстонии выдастся пасмурным и дождливым

prognoz.ee
Вторник в Эстонии выдастся пасмурным и дождливым
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Осень.
Осень. Фото: Elmo Riig

В ночь на вторник в Эстонии ожидается переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер развернется с восточных направлений на южные 2-8 м/с. Температура воздуха 3..8, на поверхности почвы местами -1, на побережье до 11°C.

Днем облачно с прояснениями. Местами, в основном на западе Эстонии, пройдет кратковременный дождь. Вечером к островам подойдет более плотная зона дождей. Юго-восточный, южный ветер усилится 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 13..17°C.

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