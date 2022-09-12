В ночь на вторник в Эстонии ожидается переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер развернется с восточных направлений на южные 2-8 м/с. Температура воздуха 3..8, на поверхности почвы местами -1, на побережье до 11°C.
Вторник в Эстонии выдастся пасмурным и дождливым
Вторник в Эстонии выдастся пасмурным и дождливым
Днем облачно с прояснениями. Местами, в основном на западе Эстонии, пройдет кратковременный дождь. Вечером к островам подойдет более плотная зона дождей. Юго-восточный, южный ветер усилится 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 13..17°C.