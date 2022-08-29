Служба погоды Эстонии выпустила срочное грозовое предупреждение.
В Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня
В Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня
Сегодня, 29 августа, во второй половине дня и вечером в южной и западной Эстонии местами ожидается дождь с грозой.
В связи с этим в десяти уездах (Харьюмаа, Хийумаа, Ляэнемаа, Пыльвамаа, Пярнумаа, Сааремаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа, Вырумаа) объявлено предупреждение первого уровня. Это означает, что при определенных условиях погода может представлять опасность.
В ночь на вторник, 30 августа, и завтра утром зона грозовых дождей расширится. Гроза будет сопровождаться сильными осадками и порывами ветра, возможен также и град.
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