Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, днем на островах, а также в западной и северной частях материка увеличится вероятность грозы. Кроме того, существует риск сильных порывов ветра под грозовыми облаками.
В Эстонии объявлено предупреждение первого уровня
В Эстонии объявлено предупреждение первого уровня
Из-за этого объявлено предупреждение первого уровня, которое означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной.
Температура воздуха составит 25-30 градусов, на островах и в западной окраине материка она останется в промежутке 20–24 градусов.
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