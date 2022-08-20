В воскресенье, 21 августа, в Эстонии жара не отступит и ожидается до 27 градусов тепла, но места пройдут дожди, возможна гроза.
В воскресенье жара не отступит, но местами пройдут дожди
В воскресенье жара не отступит, но местами пройдут дожди
В ночь на воскресенье на материковой части будет малооблачно и сухо. На островах облачность уплотнится, пройдет дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный 2-7, на побережье до 10, порывы 13 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье до 22°C.
Днем облачность уплотнится и на западе Эстонии пройдет кратковременный дождь и гроза, вечером кратковременные ливни пройдут местами также и на севере Эстонии. Ветер юго-восточный и южный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 20..27°C.
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