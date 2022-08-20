В воскресенье жара не отступит, но местами пройдут дожди

В ночь на воскресенье на материковой части будет малооблачно и сухо. На островах облачность уплотнится, пройдет дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный 2-7, на побережье до 10, порывы 13 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье до 22°C.