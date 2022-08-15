Аномальный зной: жара продержится в Эстонии до конца недели

В ночь на вторник ожидается ясная погода, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха 14-19, на побережье до 22 градусов тепла. В первой половине дня ясная погода без осадков. Во второй половине дня облачность станет плотнее, по регионам возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно юго-восточный и восточный, 3-9 м/с. Температура воздуха 27-32, на открытом для ветра побережье до 23 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 3-9 м/с. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди и грозы, вероятность осадков выше на западе страны. Ветер восточных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, днем 27-31, на морском побережье до 23 градусов тепла.

В ночь на четверг местами облачно, по регионам кратковременные дожди и грозы, однако погода ожидается преимущественно без осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Днем на западе и северо-западе страны переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, а на востоке ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, на побережье до 21, днем 28-32, на морском побережье местами до 23 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается ясная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-7 м/с. Днем также преимущественно солнечная погода без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, днем 28-33, на открытом ветру побережье до 25 градусов тепла.

В субботу велика вероятность грозовых дождей. Сохранится очень жаркая погода, но поскольку в дневное время будет облачно, температура воздуха выше 30 градусов, как ожидается, не поднимется.