Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигается сильная жара

В ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 2-7, на побережье до 10 м/с, утром порывами 13 м/с. Днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный и юго-западный, 3-9, порывами 12, на побережье до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 17, днем 23-26, на открытом ветру побережье до 20 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается ясная погода без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-9 м/с. Днем преимущественно солнечная или малооблачная погода. Ветер западных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье до 18, днем 24-28, на открытом ветру побережье до 21 градуса тепла.

В предстоящие выходные слабеющая область высокого давления обещает погоду без осадков, будет жарко, температура воздуха будет подниматься до 25-29 градусов, ночной температурный минимум будет около 10 градусов.

В ночь понедельник на следующей неделе ожидается преимущественно ясная погода без осадков, местами туман. Ветер восточных направлений, слабый. Днем ожидается преимущественно солнечная погода без осадков, к вечеру повысится вероятность кратковременных дождей и гроз. Температура воздуха ночью чуть ниже 15 градусов, днем 25-30 градусов тепла.