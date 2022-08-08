До 30 градусов: в Эстонию возвращается жара

В ночь на среду ожидается преимущественно ясная погода без осадков, местами туман. Ветер слабый, переменных направлений. Днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 2-7, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, на побережье до 17, днем 19-24 градуса тепла.

В ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 2-7, на побережье до 10 м/с. Днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный и юго-западный, 3-9,на побережье порывами 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 17, днем 22-25, на открытом ветру побережье до 20 градуса тепла.

В ночь на пятницу ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Днем ожидается солнечная погода. Ветер южных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье до 18, днем 22-28 градусов тепла.

В предстоящие выходные слабеющая область высокого давления обещает погоду без осадков, будет жарко, температура воздуха будет подниматься до 25-29 градусов, ночной температурный минимум будет около 10 градусов.