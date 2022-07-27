В четверг в Эстонии будут греметь грозы

В ночь на четверг, 28 июля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди распространятся с северо-запада Эстонии на юго-восток, возможна гроза. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 10..15°С.