В ночь на четверг, 28 июля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди распространятся с северо-запада Эстонии на юго-восток, возможна гроза. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 10..15°С.
В четверг в Эстонии будут греметь грозы
В четверг в Эстонии будут греметь грозы
Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западных направлений 3-9, во второй половине дня на северо-западном побережье северо-западный ветер порывами 14 м/с. Температура воздуха 17..21°С.