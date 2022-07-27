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В четверг в Эстонии будут греметь грозы

prognoz.ee
В четверг в Эстонии будут греметь грозы
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Гроза. Природа Ярвамаа.
Гроза. Природа Ярвамаа. Фото: Dmitri Kotjuh

В ночь на четверг, 28 июля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди распространятся с северо-запада Эстонии на юго-восток, возможна гроза. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западных направлений 3-9, во второй половине дня на северо-западном побережье северо-западный ветер порывами 14 м/с. Температура воздуха 17..21°С.

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