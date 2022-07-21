В пятницу ожидается по-настоящему летняя жара

До полуночи ветер слабый и неустойчивый, после полуночи южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 13..16, на побережье до 19°С.

В пятницу днем в Эстонии сохранится солнечная погода, без осадков. Вечером на островах станет более облачно, и с моря придут дождевые облака. Ветер преимущественно южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха в течение дня 27..31, в прибрежных районах 22..26°С.

На Чудском озере в ночь на пятницу ветер южных направлений 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,7 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха ночью 22..25°С.