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В пятницу ожидается по-настоящему летняя жара

BNS
В пятницу ожидается по-настоящему летняя жара
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Молодые купальщики на пляже в Пярну.
Молодые купальщики на пляже в Пярну. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

В ночь на пятницу в Эстонии ясно или небольшая облачность, без осадков. В некоторых местах образуется туман.

До полуночи ветер слабый и неустойчивый, после полуночи южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 13..16, на побережье до 19°С.

В пятницу днем в Эстонии сохранится солнечная погода, без осадков. Вечером на островах станет более облачно, и с моря придут дождевые облака. Ветер преимущественно южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха в течение дня 27..31, в прибрежных районах 22..26°С.

На Чудском озере в ночь на пятницу ветер южных направлений 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,7 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха ночью 22..25°С.

В пятницу днем в Причудье ветер преимущественно южных направлений 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,7 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха днем 22..25°С.

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