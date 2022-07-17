В ряде стран Европы температура приближается к 40 градусам. Во Франции, Испании и Португалии бушуют лесные пожары. Тысячи человек вынуждены покинуть свои дома, сообщает DW.
До 40 градусов ⟩ Аномальная жара охватила запад и юг Европы: чего ждать в Эстонии?
Жара, засуха и лесные пожары продолжают бушевать на западе и юге Европы. Так, в Великобритании в субботу, 16 июля, был созван национальный кризисный штаб. Ранее Метеорологическое управление впервые выпустило "красное" предупреждение о жаре для некоторых районов страны. В начале следующей неделе на большей части территории Англии между Лондоном и Манчестером ожидается температура до 40 градусов. Предыдущий температурный рекорд 38,7 градуса был зафиксирован в Кембридже в 2019 году.
Во Франции в связи с высокими температурами во многих департаментах, большинство из которых расположены на Атлантическом побережье, власти объявляют повышенный уровень опасности. Ожидается, что волна жары во Франции с температурами до 41 градуса продлится по крайней мере до начала следующей недели.
Бушуют лесные пожары
Только на юго-западе страны с 12 июля пожары уничтожили более 10 000 гектаров леса, и около 12 тысяч человек были эвакуированы.
В субботу утром в Испании было зарегистрировано в общей сложности 33 лесных пожара, 14 из которых вышли из-под контроля. В районе Малаги из-за приближающегося пламени 2300 человек были вынуждены покинуть свои дома, пишет газета El País.
Накануне в Португалии при крушении пожарного самолета погиб пилот. Между тем в итальянском адриатическом курорте Бибионе туристы из-за лесного пожара бежали в море и были спасены береговой охраной.
По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), во время аномальной жары, которая ожидается на следующей неделе, отметка в 40 градусов может быть достигнута и в Германии. Пик жары ожидается 19 июля. Во многих районах страны температура воздуха поднимется приблизительно до 35 градусов, на юго-западе и западе - до 39, а возможно, и до 40 градусов.
Ждать ли сейчас аномальной жары в Эстонии?
По данным Cлужбы погоды Эстонии, на предстоящей неделе немного потеплеет, пишет BNS.
В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, самые обильные осадки ожидаются на северном побережье. Ветер преимущественно западный и северо-западный, 3-8 м/с, около полуночи на северном побережье ветер северо-западный, порывами 13 м/с. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, к вечеру осадков станет меньше. Ветер западных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 15 градусов тепла, днем 17-21 градус тепла.
В ночь на вторник ожидается малооблачная погода, на островах переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Днем ожидается переменная облачность, на западе страны по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы, в Восточной Эстонии вероятность осадков невелика. Ветер западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-13, на побережье до 16 градусов тепла, днем 18-23 градуса тепла.
В ночь на среду ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный и северо-западный, 3-8 м/с, на северном побережье порывами 12 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 5-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, на побережье до 18 градусов тепла, днем 20-24, на побережье до 18 градусов тепла.