В ночь на пятницу, 15 июля, в Эстонии ожидается переменная облачность. До полуночи отдельные, а во второй половине ночи повсеместные кратковременные дожди. Местами гроза, и осадки могут быть интенсивными. Ветер западной четверти 3-9, на северном побережье в начале ночи порывами 13 м/с, под грозовыми облаками более сильные порывы ветра. Температура воздуха 9...14°С.
В пятницу в Эстонии прогремят грозы и вновь хлынут ливни
В пятницу в Эстонии прогремят грозы и вновь хлынут ливни
Днем облачно с прояснениями, во многих местах кратковременные дожди и гроза. Вечером облачность поредеет, и вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный, на западе Эстонии также северо-западный 4-9 порывами 12 м/с, под грозовыми облаками более сильные порывы ветра. Температура воздуха 15...19°С.