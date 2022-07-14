В пятницу в Эстонии прогремят грозы и вновь хлынут ливни

В ночь на пятницу, 15 июля, в Эстонии ожидается переменная облачность. До полуночи отдельные, а во второй половине ночи повсеместные кратковременные дожди. Местами гроза, и осадки могут быть интенсивными. Ветер западной четверти 3-9, на северном побережье в начале ночи порывами 13 м/с, под грозовыми облаками более сильные порывы ветра. Температура воздуха 9...14°С.