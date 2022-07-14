Чт, 14.07.2022
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Непогода наступает: в Эстонии вновь объявлено предупреждение первого уровня

prognoz.ee
Непогода наступает: в Эстонии вновь объявлено предупреждение первого уровня
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Гроза.
Гроза. Фото: Dmitri Kotjuh

Хотя по имеющимся сейчас данным сегодня в Эстонии не ожидается такого же сильного грозового шторма, какой был позавчера, Служба погоды объявила предупреждение первого уровня почти по всей стране.

В четверг, 14 июля, днем ​​во многих местах будет гроза. Грозы будут сопровождаться проливным дождем и сильными порывами ветра.

В связи с погодными условиями синоптики передали почти по всей стране (за исключением Сааремаа и Хийумаа) предупреждение первого (желтого) уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.

Фото: скриншот/Служба погоды

Ранее прогноз обещал, что сегодня днем будет переменная облачность с кратковременными дождями, на материке возможна гроза. К вечеру осадки и облака поредеют. Ветер южный, юго-западный, на западе Эстонии также северо-западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

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