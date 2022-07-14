Непогода наступает: в Эстонии вновь объявлено предупреждение первого уровня

В четверг, 14 июля, днем ​​во многих местах будет гроза. Грозы будут сопровождаться проливным дождем и сильными порывами ветра.

В связи с погодными условиями синоптики передали почти по всей стране (за исключением Сааремаа и Хийумаа) предупреждение первого (желтого) уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.

Фото: скриншот/Служба погоды