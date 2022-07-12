По всей Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня

В связи с погодными условиями синоптики передали по всей стране предупреждение первого (желтого) уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.

Ранее прогноз обещал, что сегодня днем будет облачно, после обеда переменная облачность. Временами пройдет дождь, наиболее сильные ливни ожидаются после обеда, во многих местах гроза, сопровождаемая местами градом и порывистым ветром. Ветер преимущественно северный, северо-восточный 5-10, порывы 13, на островах и западном побережье до 13, порывы до 18 м/с, вечером на юго-востоке Эстонии ветер повернёт к востоку и ослабеет. Температура воздуха 22...27°С.