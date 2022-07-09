Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигаются грозы и ливни

В ночь на воскресенье переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, есть опасность грозы. Утром кратковременно облачность и осадки поредеют. Местами может образоваться туман. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха 9...15, на наветренном побережье до 17°С.