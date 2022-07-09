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Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигаются грозы и ливни

Возможен и град!
prognoz.ee
Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигаются грозы и ливни
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Гроза.
Гроза. Фото: Ants Liigus

Служба погоды Эстонии предупредила, что сегодня, 9 июля, вечером и завтра по многим регионам страны пройдут грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и порывами ветра более 15 м/с, возможен и град.

В ночь на воскресенье переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, есть опасность грозы. Утром кратковременно облачность и осадки поредеют. Местами может образоваться туман. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха 9...15, на наветренном побережье до 17°С.

Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Вечером облачность и осадки поредеют. Ветер слабый, неустойчивый, на островах и западном побережье ветер северных направлений 3-8 м/с, во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха 18...23°С.

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